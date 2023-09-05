Дмитриева: матч Медведев — Рублёв — непростая игра. Здесь намешаны человеческие отношения
Поделиться
18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале US Open.
«Медведев и Рублёв знают друг друга, находятся в великолепных отношениях. Это будет непростая игра для них. Здесь намешаны человеческие отношения и амбиции с детских времён. Трудно сказать, чего ждать. Пока в этом матче фаворит Медведев. Если говорить о том, что мне не понравилось в игре Рублёва, — он стал мягче играть и его игра прочитывалась. Для Медведева это только на руку. Если Рублёв не добавит мощи и резкости в игре, то тогда Медведеву будет попроще», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:20
-
22:17
-
21:41
-
21:12
-
20:31
-
20:25
-
20:12
-
19:59
-
19:40
-
19:11
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:32
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
13:00
-
12:30
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:06
-
09:50
-
09:35
Партнерский контент