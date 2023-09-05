Дмитриева: матч Медведев — Рублёв — непростая игра. Здесь намешаны человеческие отношения

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале US Open.

«Медведев и Рублёв знают друг друга, находятся в великолепных отношениях. Это будет непростая игра для них. Здесь намешаны человеческие отношения и амбиции с детских времён. Трудно сказать, чего ждать. Пока в этом матче фаворит Медведев. Если говорить о том, что мне не понравилось в игре Рублёва, — он стал мягче играть и его игра прочитывалась. Для Медведева это только на руку. Если Рублёв не добавит мощи и резкости в игре, то тогда Медведеву будет попроще», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.