Ярослав Дёмин не смог пробиться в четвертьфинал юниорского US Open

Российский теннисист Ярослав Дёмин, первый сеяный юниорского Открытого чемпионата США, не смог пробиться в четвертьфинал турнира. В третьем круге спортсмен проиграл 14-му по посеву итальянцу Федерико Чина в трёх сетах на тай-брейке. Встреча теннисистов завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. По ходу встречи Ярослав Дёмин выполнил восемь эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта из 12, а также допустил восемь двойных ошибок. На счету его соперника в этом матче две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале турнира Федерико Чина сыграет с девятым сеяным из Китая И Чжоу. В мужской сетке юниорского US Open больше нет ни одного россиянина.