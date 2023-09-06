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«Однажды игрок умрёт, и они увидят». Медведев — о жаре на Открытом чемпионате США

«Однажды игрок умрёт, и они увидят». Медведев — о жаре на Открытом чемпионате США
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, пожаловался на невыносимую жару в Нью-Йорке (США) по ходу матча четвертьфинала US Open со своим соотечественником Андреем Рублёвым. Спортсмен неоднократно обращался к врачу по ходу встречи, третий сет которой идёт на Стадионе Артура Эша.

«Однажды игрок умрёт, и они увидят», — заявил Медведев посреди третьего сета матча.

Спортсмен обращался за медицинской помощью уже несколько раз по ходу встречи: во время первого тайм-аута Медведеву проверяли дыхание и давали дышать из ингалятора, во время второго перерыва россиянин также просил принести ему ингалятор. К помощи врачей теннисист прибегал и на ранних стадиях турнира.

Сейчас в Нью-Йорке 16 часов дня, а температура воздуха достигает 35°С.

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