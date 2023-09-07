Арина Соболенко высказалась о том, что повторила достижение Серены Уильямс

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что в этом сезоне сумела повторить достижение легендарной американки Серены Уильямс.
Соболенко дошла до полуфинальной стадии на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне. В последний раз в женском туре этого добивалась Серена ещё в 2016 году.
«Очень горжусь собой и командой, что мы смогли приспособиться к разным условиям и кортам, привнести стабильность в игру. Очень горжусь, что смогла это сделать. В этом году у меня было несколько тяжёлых поражений. Но мы не проигрываем, мы учимся. Я действительно верю, что все эти тяжёлые поражения помогут мне в будущих тяжёлых битвах. Я учусь, набираюсь опыта, становлюсь сильнее. Это тяжело, действительно тяжело», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open.
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