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Камельзон — о матче Медведева с Алькарасом: верю в победу Даниила

Камельзон — о матче Медведева с Алькарасом: верю в победу Даниила
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Открытого чемпионата США по теннису, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

По утверждению специалиста, Медведев демонстрирует одно из самых уверенных выступлений на турнирах «Большого шлема», однако для достижения успеха необходимо внимательно изучить игру соперника. Камельзон также отметил профессиональную зрелость Медведева и способность работать с публикой.

«Даниилу деваться некуда — надо выигрывать, и я верю в его победу! Медведеву не нужно везение, он должен продемонстрировать мастерство, которое у него есть», — сказал Владимир Камельзон RT.

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