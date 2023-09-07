В полуфинальных матчах женского турнира Открытого чемпионата США — 2023 американская теннисистка Кори Гауфф сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой, а вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Мэдисон Кис. Матчи теннисисток пройдут в ночь с 7 на 8 сентября.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каким будет финал женского US Open – 2023?

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Примечательно, что Соболенко дошла до полуфинальной стадии на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне. Финал женского турнира Открытого чемпионата США — 2023 состоится 9 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.