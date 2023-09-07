Алькарас повторил празднование Джуда Беллингема
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, вышедший в полуфинал открытого чемпионата США по теннису после победы над немецким теннисистом Александром Зверевым, повторил фирменное празднование футболиста «Реала» Джуда Беллингема, расставив руки в стороны и подняв голову вверх под углом.
В своей социальной сети Алькарас выложил фото обоих празднований с подписью: «Привет, Джуд». Это, в свою очередь, является отсылкой к известной песне «Битлз», написанной Полом Маккартни в 1968 году.
Отпраздновав таким образом выход в полуфинал открытого чемпионата США, Алькарас встретится там с россиянином Даниилом Медведевым. Их встреча за выход в финал турнира серии Большого шлема» состоится 8 сентября. Начало — в 20:00 мск.
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