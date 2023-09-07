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Монфис: я перфекционист, даже моей жене это показалось забавным

Монфис: я перфекционист, даже моей жене это показалось забавным
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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о неправильном представлении о его личности.

«Прежде всего я перфекционист. Обычным людям и даже моей жене это показалось забавным.

Я не просто серьёзен, но иногда даже слишком серьёзен. Людям кажется, что я, скажем так, рассеян. Причина в том, что да, я наслаждаюсь своей жизнью. Но я действительно могу посвятить себя делу, когда наступит момент.
Помню, как провёл много часов на корте, чтобы стереть свои слабости.

Люди не осознают, что я проделал долгий путь», – рассказал Монфис в выпуске All on the Table.

Француз Монфис в матче второго круга Открытого чемпионата США в четырёх сетах уступил российскому теннисисту Андрею Рублёву.

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