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18-летняя россиянка Гурьева уступила в 1/4 финала юниорского US Open

18-летняя россиянка Гурьева уступила в 1/4 финала юниорского US Open
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Российская теннисистка Анастасия Гурьева проиграла в четвертьфинальном матче юниорского Открытого чемпионата США. Со счётом 4:6, 4:6 россиянка уступила представительнице Словакии Ренате Ямриховой.

Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. Гурьева выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов (33%). На счету Ямриховой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 12.

US Open — девушки. 1/4 финала
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Сара Саито
Япония
Сара Саито
С. Саито
1 2 3
         
         
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

В следующем круге Ямрихова встретится с победительницей пары Сара Саито (Япония) – Тереза Валентова (Чехия).

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 3 сентября и завершится 9 сентября. В соревнованиях принимают участие восемь спортсменок.

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