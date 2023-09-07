18-летняя россиянка Гурьева уступила в 1/4 финала юниорского US Open

Российская теннисистка Анастасия Гурьева проиграла в четвертьфинальном матче юниорского Открытого чемпионата США. Со счётом 4:6, 4:6 россиянка уступила представительнице Словакии Ренате Ямриховой.

Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. Гурьева выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов (33%). На счету Ямриховой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Ямрихова встретится с победительницей пары Сара Саито (Япония) – Тереза Валентова (Чехия).

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 3 сентября и завершится 9 сентября. В соревнованиях принимают участие восемь спортсменок.