43-летний Бопанна и 35-летний Эбден стали первыми финалистами парного разряда US Open

43-летний представитель Индии Рохан Бопанна и Мэттью Эбден из Австралии стали первыми финалистами Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинальном матче спортсмены обыграли соперников из Франции Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут. Победители встречи выполнили пять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три из шести заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету их соперников три эйса, семь двойных ошибок и один брейк-пойнт из шести.
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В финальном мачте Бопанна и Эбден встретятся с победителем встречи Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) – Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США).
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 30 августа и завершится 10 сентября.
- 7 сентября 2023
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