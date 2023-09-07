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43-летний Бопанна и 35-летний Эбден стали первыми финалистами парного разряда US Open

43-летний Бопанна и 35-летний Эбден стали первыми финалистами парного разряда US Open
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43-летний представитель Индии Рохан Бопанна и Мэттью Эбден из Австралии стали первыми финалистами Открытого чемпионата США в парном разряде. В полуфинальном матче спортсмены обыграли соперников из Франции Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут. Победители встречи выполнили пять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три из шести заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету их соперников три эйса, семь двойных ошибок и один брейк-пойнт из шести.

US Open — парный разряд (м). 1/2 финала
07 сентября 2023, четверг. 19:10 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
Николя Маю
Франция
Николя Маю
П. Эрбер Н. Маю

В финальном мачте Бопанна и Эбден встретятся с победителем встречи Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) – Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США).

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 30 августа и завершится 10 сентября.

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