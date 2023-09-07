Циципас вернётся в топ-5 рейтинга АТР по итогам US Open

Грек Стефанос Циципас войдёт в пятёрку лучших теннисистов рейтинга АТР по итогам Открытого чемпионата США.
Седьмая ракетка мира Циципас уступил во втором круге US Open представителю Швейцарии Доминику Штефану Штрикеру со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.
Матч продолжался 4 часа 10 минут.
Также сменится лидер рейтинга АТР, испанец Карлос Алькарас, возглавляющий таблицу лидеров, станет вторым и уступит сербу Новаку Джоковичу, на Открытом чемпионате США Джокович вышел в 1/2 финала в 13-й раз.
За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала американцем Беном Шелтоном.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 30 августа и завершится 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.
- 7 сентября 2023
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