Стало известно время начала полуфинальных матчей Медведева и Звонарёвой

Появилось расписание матчей с участием российских теннисистов, которые состоятся завтра, 8 сентября. В этот день пройдут встречи стадии полуфинала у мужчин в одиночном разряде и у женщин в парном.
Россиянка Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд из Германии сыграет на стадионе Луи Армстронг Стэдиум, а Даниил Медведев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом из Испании на Артур Эш Стэдиум.
Теннис. Открытый чемпионат США. Расписание на 8 сентября. Примерное время начала:
Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) – Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия) – 20:30 мск;
Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербия) – 22:00 мск;
Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:00 мск.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» завершится 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.
- 7 сентября 2023
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