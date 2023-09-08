Дёмин и Гурьева вышли в полуфиналы US Open в парах у юношей и девушек

В ночь с 7 на 8 сентября по московскому времени на Открытом чемпионате США-2023 прошли матчи турниров у юношей и девушек в парном разряде с участием россиян.

На пятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» первые сеяные россиянин Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Пачеко Мендес победили в матче 1/4 финала корейца Сынмин Парка и индийца Арьяна Шаха — 6:2, 3:6, (10:6).

В следующей стадии соперниками Дёмина и Мендеса будут шестые сеяные итальянец Федерико Бондиоли и австриец Йоэль Шварцлер.

На шестом корте восьмые сеяные румынка Мара Гае и россиянка Анастасия Гурьева обыграли в четвертьфинале американок Татум Эванс и Аланис Хэмилтон — 6:4, 7:5.

В 1/2 финала Гае и Гурьева встретятся с японками Хайю Киношитой и Ваканой Сонобе.