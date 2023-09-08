Андрей Чесноков: надеюсь, в матче с Алькарасом Медведев покажет феноменальную игру

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Медведев и Алькарас сыграли матч в Индиан-Уэллсе — Карлос весь тот турнир играл просто потрясающе. Что касается Уимблдона, то всё было нормально до счёта 5:5 в первом сете — потом Медведев развалился. Даже в третьем сете, когда Алькарас давал шансы Дане, Медведев всё равно ошибался.

Сегодня Медведев готов. Я понимаю, что он очень устал против Рублёва. Три часа, которые они играли, эквивалентны пятичасовому матчу. Алькарас в четвертьфинале просто снёс Зверева. Но Зверев отдал вообще всё в марафоне с Синнером. Но Алькарас и Зверев играли ещё в Мадриде — там Карлос его вообще убил.

В матче с Алькарасом Медведев должен показать что-то интересное. Я надеюсь, что Даниил покажет феноменальную игру. Медведев может выиграть, но я считаю фаворитом Алькараса. Медведев в матче с Рублёвым проиграл свою подачу больше раз, чем Джокович за весь Australian Open зимой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.