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Текстовая онлайн-трансляция матча Веры Звонарёвой в полуфинале парного US Open — 2023

Текстовая онлайн-трансляция матча Веры Звонарёвой в полуфинале парного US Open — 2023
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Сегодня, 8 сентября, бывшая вторая ракетка мира, 38-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд сыграет в полуфинале парного разряда US Open – 2023. Матч поставлен вторым запуском на стадионе Луи Армстронга и начнётся приблизительно в 20:30 мск.

В матче за выход в финал турнира «Большого шлема» Звонарёва и Зигемунд (12) сразятся с парой Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани (Бразилия).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд – Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани в полуфинале парного US Open – 2023.

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 20:30 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Брэйди Л. Стефани

Раньше эти пары друг с другом не встречались. Отметим, что Звонарёва и Зигемунд уже завоевали вместе ряд титулов, главные из которых — US Open — 2020 и Майами-2022.

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