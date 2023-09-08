Текстовая онлайн-трансляция матча Веры Звонарёвой в полуфинале парного US Open — 2023

Сегодня, 8 сентября, бывшая вторая ракетка мира, 38-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд сыграет в полуфинале парного разряда US Open – 2023. Матч поставлен вторым запуском на стадионе Луи Армстронга и начнётся приблизительно в 20:30 мск.
В матче за выход в финал турнира «Большого шлема» Звонарёва и Зигемунд (12) сразятся с парой Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани (Бразилия).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд – Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани в полуфинале парного US Open – 2023.
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Раньше эти пары друг с другом не встречались. Отметим, что Звонарёва и Зигемунд уже завоевали вместе ряд титулов, главные из которых — US Open — 2020 и Майами-2022.
- 8 сентября 2023
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