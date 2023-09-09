Кирьос одним словом отреагировал на то, что Джокович повторил празднование Шелтона

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на празднование 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира, серба Новака Джоковича после выхода в финал US Open – 2023.

Напомним, в полуфинале Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона. После последнего розыгрыша Новак повторил фирменное празднование Бена. Шелтон на домашнем турнире «Большого шлема» большинство своих матчей празднует жестом, демонстрирующем звонок по телефону. Он стал вирусным.

«Холодный», — написал Кирьос в своих социальных сетях, сделав репост видео с празднованием Джоковича, а также добавил к посту эмодзи «снежинка».