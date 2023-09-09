Мухова: сначала даже не заметила протестующих на матче US Open с Гауфф

Чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о протесте экоактивистов во время матча 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором она встречалась с представительницей США Кори Гауфф.
«Это произошло и на Уимблдоне. Подобные акции проходят не только в теннисе. Такое случается. Очевидно, задержка из-за протеста немного повлияла на ритм игры, но что мы можем поделать? Это люди.
Сначала я даже не заменила протестующих. Просто подумала, что зрители кричат, раздаются аплодисменты. Когда всё стало ясно, я не думала, что это займёт много времени. Потом руководство турнира сообщило, что решение вопроса может занять от пяти минут до часа. Тогда они не знали всей ситуации, а потом я увидела приклеенного парня. Устранение проблемы заняло некоторое время. Я просто хотела уйти с корта, чтобы немного разогреться, а не просто стоять там», — приводит слова Муховой Tennis World USA.
- 9 сентября 2023
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