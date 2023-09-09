Руне и Рууд заявились на ATP-250 в Метце, где также сыграет Хачанов

Четвёртая ракетка мира датчанин Хольгер Руне и пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд, вылетевшие на ранних стадиях US Open — 2023, заявились на турнир категории ATP-250, который пройдёт c 5 по 11 ноября в Метце (Франция). Ранее стало известно, что участие в этом турнире примет российский теннисист Карен Хачанов (11-я ракетка мира).

Руне вылетел по итогам первого круга Открытого чемпионата США, проиграв испанцу Роберто Карбальес-Баэне (3:6, 6:4, 3:6, 2:6). Хачанов также покинул турнир после первого круга, потерпев поражение в первом проведённом со времени «Ролан Гаррос» — 2023 матче американцу Майклу Ммо (2:6, 4:6, 2:6). Рууд не смог защитить очки за участие в прошлогоднем финале US Open, проиграв во втором круге текущего турнира китайцу Чжану Чжичжэню (4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6).