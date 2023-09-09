Российский теннисист провёл один из лучших матчей за всю карьеру и с блеском остановил Карлоса Алькараса.

Так бы и с Джоковичем! Магию Медведева в полуфинале US Open посмотрели уже сотни тысяч

Пятничный день получился максимально удачным для оставшихся в сетках заключительного в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» представителей российского тенниса. Сначала отпраздновавшая на этой неделе 39-й день рождения Вера Звонарёва в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд пробилась в финал парного разряда, а уже ночью по московскому времени роскошную победу одержал 27-летний Даниил Медведев.

Посеянный под третьим номером на US Open – 2023 уроженец Москвы в четырёх сетах переиграл действующего победителя американского «Шлема» испанца Карлоса Алькараса – 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. Показав теннис экстра-класса и выдав один из лучших матчей в своей жизни, россиянин взял реванш у Карлоса за поражение в полуфинале последнего Уимблдона и в третий раз в карьере пробился в решающую стадию US Open, где снова сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«До матча я говорил, что мне нужно сыграть на 11 из 10. Я сыграл на 12 из 10, если не считать третьего сета. А иначе никак. Не помню, ему ещё 20 или уже 21, но в таком молодом возрасте у него уже два «Шлема», звание первой ракетки мира. Это просто невероятно, думаю, никому прежде такое не удавалось. Так что, чтобы его обыграть, надо быть лучше самого себя. И мне это удалось», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В течение большей части встречи россиянин действовал на том самом высочайшем уровне, который в нынешнем сезоне в матчах такого накала и напряжения, да ещё и на столь престижных турнирах, он не демонстрировал. Многие моменты из числа выигранных Даниилом розыгрышей стали хайлайтами не только отдельно взятого игрового дня, но и всего соревнования. Остановимся более детальным образом на самых красивых эпизодах ночной игры.

Первый сет складывался напряжённым образом, и ни одному из игроков за всю партию так и не удалось сделать брейка. Испанец и россиянин держали свои подачи, не позволяя друг другу добыть заветное преимущество в два гейма. При этом подававший вторым Медведев в течение всей партии находился в роли догонявшего.

И чтобы заработать право на тай-брейк, Даниилу пришлось в том числе удержать подачу при счёте 5:6. Во втором розыгрыше на старте важнейшего гейма Даниил вышел к сетке, сыграл с лёта, затем состоялся обмен ударами с лёта, в который ещё вмешалась и сетка. И в итоге после нескольких ударов с лёта подряд Карлос ответил в коридор. Один только этот момент продолжительностью 34 секунды на официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships к моменту написания текста собрал свыше 120 тысяч (!) просмотров.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

Блестящая игра помогла Медведеву выиграть гейм на подаче, добраться до тай-брейка, где россиянин нанёс испанцу серьёзный моральный удар. Со счёта 3:3 сумев выиграть четыре розыгрыша подряд, Даниил забрал первый сет, отправив соперника в небольшой нокдаун. На волне негативных эмоций Карлос провалил начало второй партии, быстро потерял подачу и начал проигрывать 0:3.

А когда 20-летний испанский вундеркинд оправился от удара, заиграл намного лучше и постарался вернуться в партию, Медведев выдал ещё один феноменальный розыгрыш. При счёте 4:1 россиянин заработал брейк-пойнт на подаче Карлоса и реализовал его феноменальным обводящим ударом. Медведев великолепно сыграл в обороне, достал очень непростой мяч после удара Карлоса справа кроссом, вытянулся в струну и обвёл слева по линии. Ещё 46 тысяч просмотров, и это только в YouTube.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

В третьем сете Медведев немного просел по качеству игры. Оно и понятно, ведь играют всё-таки люди, а не роботы. Алькарас выиграл сет, закономерно воспрял и едва не переломил ход встречи. В начале четвёртой партии Медведев выбрался с 15:40 и не позволил Карлосу окончательно поймать кураж и развернуть матч на 180 градусов.

А в шестом гейме уже сам Медведев брейканул соперника. Тот гейм продолжался 16 минут, став одним из самых красивых и самых важных в этом полуфинале. В распоряжении Карлоса то и дело оказывались геймболы, но Даниил всякий раз находил возможность сделать счёт «ровно». Один из таких моментов на ваших экранах. Медведев доставал невероятные мячи из обороны, успел к укороченному и чётко сыграл слева кроссом в пустой угол. И это ещё 88 тысяч просмотров.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

Через несколько минут после выигранного розыгрыша Даниил совершит ключевой брейк и в дальнейшем уже не позволит отчаянно сопротивлявшемуся сопернику вернуться в матч. В последнем гейме Даниил выиграл дуэль не только у Карлоса, но и у его болельщиков, которые отчаянно мешали россиянину выполнять подачи, и добился одной из самых ярких побед в карьере.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

В заключительный день турнира Даниил в финале US Open сразится с рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема» Джоковичем. В 2021 году именно россиянин не позволил сербу реализовать мечту о «Большом шлеме», нанеся ему в финале американского соревнования единственное поражение на ТБШ за весь год. В нынешнем сезоне всё той же мечте Новака помешал свершиться Алькарас, победивший серба в финале Уимблдона.

Теперь же Медведев и Джокович третий раз встретятся в финале турнира «Большого шлема». Даниил выиграл на US Open – 2021, а Новак – на Australian Open в том же году. Завтра кто-то из них выйдет вперёд в импровизированной дуэли в финалах ТБШ.