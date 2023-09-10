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Чесноков: финал US Open между Медведевым и Джоковичем должен быть хорошим спектаклем

Чесноков: финал US Open между Медведевым и Джоковичем должен быть хорошим спектаклем
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала мужского турнира Открытого чемпионата США — 2023, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет с представителем Сербии Новаком Джоковичем (2-й в рейтинге ATP).

«Джокович всегда остаётся Джоковичем — 23 турнира «Большого шлема». Даже проигрывая 0:2 по сетам, он всё равно выигрывает. Показалось, что в этот раз он был не в своей тарелке в матче с Шелтоном. Но смог выиграть. Думал, может, где-то устанет или развалится, но ничего подобного не случилось. Это должен быть хороший спектакль и праздник. Понравилось, что зрители поддерживали и Медведева, и Джоковича», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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