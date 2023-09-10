Дмитриева: Медведев умеет играть с Джоковичем. Для Новака он неприятный соперник

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала мужского турнира US Open — 2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Всё зависит от того, насколько Даня успеет восстановиться после предыдущей игры. В игре с Алькарасом он выложился полностью. У Новака ещё не было ни одной настоящей битвы, потому что у него была лёгкая сетка. Для Джоковича это плохо, потому что он не проверил себя в настоящей борьбе.

Вполне возможно, что Новак настраивался на Алькараса. Медведев умеет играть с Джоковичем. У Новака не самый приятный соперник для финала», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.