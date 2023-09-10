Экс-глава разведки США: если флаг страны Медведева запрещён, почему ему позволили играть?

Бывший глава разведки США Ричард Гренелл поделился мнением о том, что россияне, в том числе и финалист Открытого чемпионата США Даниил Медведев, выступают на турнирах под нейтральным флагом.

Гренелл опубликовал фотографию с официального сайта US Open, на которой Новак Джокович изображён на фоне сербского флага, а Даниил Медведев — на сером фоне.

«Пусть я хочу увидеть победу Новака Джоковича… Смешно, что Открытый чемпионат США не может вывесить флаг родной страны Медведева (России). Мы должны отделять россиян от российского правительства. Мы делаем это в отношении Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, и это только некоторые примеры. Если мы не можем вывесить флаг родной страны Даниила только потому, что он русский, то почему ему вообще позволили играть?» — написал Гренелл в социальной сети.