Гахов: если бы Маррей играл с нынешним поколением, то взял бы за десяток «Шлемов»

161-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов поделился мнением о конкуренции в современном теннисе и оценил игру трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея.
«При всей моей любви к Маррею мы не можем занести Энди в эти дебаты – Новак, Рафаэль, Роджер. Да, для меня он невероятнейший игрок, кто смог с этими ребятами на одном уровне играть и стать первой ракеткой мира. Если бы Маррей сейчас вышел, то точно бы за десяток турниров «Большого шлема» с нынешними молодыми ребятами выиграл.
Думаю, уровень тенниса, который показывала тройка, невероятен. Вся Big-3 играла важный сет и важный гейм только лучше. Эта стабильность на больших аренах из года в год и поражает. Те же Синнер, Циципас, Кирьос могут сыграть и выиграть на таком же уровне один турнир или пятисетовый матч. Но в следующем году уже испытывают проблемы. Даниил более стабилен. У нас появились гаджеты, тик-токи. Поэтому, мне кажется, мы менее сконцентрированны. Столько «Шлемов» нельзя выигрывать, если у вас нет состояния фокуса на две недели», — сказал Гахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Иваном Гаховым читайте на «Чемпионате» сегодня, в 10:45.
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