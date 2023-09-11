Веснина: в финале US Open Медведев проиграл лучшему. Джокович — сильнейший теннисист мира

Победительница Олимпиады 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о финале US Open — 2023, в котором многократный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл победителя Открытого чемпионата США — 2021 россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Джокович был очень силён и мотивирован. Он показал потрясающий теннис, как и Даниил. Медведеву немного не хватило, чтобы во втором сете переломить игру. Джокович сыграл невероятно, не дал никаких шансов после сетбола. Он смог реанимироваться и прибавить в игре. Даня пытался навязать свою игру, входил в корт, пытался действовать активно, менял ритм. Джокович был очень хорош. Новак показал потрясающий теннис. В этом году выиграл три «Больших шлема». Это говорит за него — он сильнейший теннисист мира сейчас. Даниил проиграл лучшему теннисисту в финале. Он сделал всё, что смог, но этого было недостаточно. Пока Джокович продолжает доминировать в мужском теннисе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.