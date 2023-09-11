«Только небожители могут держать такую планку». Камельзон — о победе Джоковича на US Open

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон оценил игру серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева в финале US Open — 2023. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Что не получилось у Медведева? Нельзя говорить, что что-то не получилось, — давайте скажем о том, что получилось. Получился матч длиной в три часа, и в нём нет проигравших и выигравших, а есть победитель и побеждённый. Это был матч двух гигантов. К такой борьбе, которую показали Медведев и Джокович, призывает весь мир. Матч получился интересным, за Медведева здорово болели.

Я предсказывал равные расклады сил в этом матче. Опытный Джокович никак не мог проиграть этот матч. У него сумасшедший опыт, мотивация. Он ещё долгое время будет примером в мировом теннисе, как Федерер и Надаль. А за выступление Медведева я ставлю высший балл. Но Джокович есть Джокович. Только небожители могут столько лет держать такую высокую планку в мировом теннисе», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.