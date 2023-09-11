Анна Дмитриева: настоящей энергии у Медведева на финал US Open с Джоковичем не было

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила игру российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open — 2023, где он уступил многократному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).
«Случилось то, чего я боялась, — настоящей энергии на финал у Дани не было. В первом сете он сразу же упустил шанс на борьбу. Во втором сете всё решалось: чуть изобретательнее сыграл Джокович. Новак оказался сильнее.
У Медведева было два шанса. На сетболе Дане надо было сыграть по линии, а он зачем-то сыграл в Новака. Джокович сыграл разнообразнее и заслужил победу. Мне показалось, что Медведев был не такой энергичный. Но два дня подряд выкладываться на таких пределах очень тяжело. Но результат для Даниила неплохой: финал и победа над Алькарасом — это большая заслуга», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 сентября 2023
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:30
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:55
-
07:51
-
05:00
-
04:59
-
04:36
-
04:29
-
04:14
-
04:03
-
03:48
-
03:29
-
03:16
-
03:13
-
03:06
-
03:00
-
02:53
-
02:50
-
02:45