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Владимир Путин поаплодировал Даниилу Медведеву за выход в финал US Open — 2023

Владимир Путин поаплодировал Даниилу Медведеву за выход в финал US Open — 2023
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Президент Российской Федерации Владимир Путин на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке поаплодировал третьей ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву, который дошёл до финала Открытого чемпионата США — 2023.

Напомним, в финальном матче турнира в Нью-Йорке россиянин встречался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича.

«Давайте скажем Даниилу Медведеву спасибо, что он смог это сделать (выйти в финал US Open. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова модератора форума Ильи Доронова «РИА Новости Спорт».

В полуфинале US Open — 2023 Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса. В 2021 году российский спортсмен стал победителем этого турнира «Большого шлема».

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