Халеп «шокирована и разочарована» решением дисквалифицировать её на четыре года за допинг

Румынская теннисистка, обладательница 24 титулов серии WTA Симона Халеп отреагировала на решение отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Румынка заявила, что обратится в Спортивный арбитражный суд и подаст судебный иск против компании, которая, по её словам, предоставила ей некачественные добавки.
«До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещённых веществ — все они были чистыми. В преддверии сезона на кортах с твёрдым покрытием в 2022 году по рекомендации моей доверенной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал никаких запрещённых веществ, однако теперь мы знаем — и трибунал согласился — один из них был загрязнён роксадустатом. Меня заставили сдавать тесты почти еженедельно до начала 2023 года после первого положительного, и все они оказались отрицательными.
Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинуло обвинение только после того, как его экспертная группа узнала мою личность, в результате чего двое из трёх внезапно изменили своё мнение в пользу обвинений ITIA. ITIA полагалось исключительно на мнение этих экспертов, которые смотрели только на параметры моей крови, которые я поддерживаю в одном и том же диапазоне более 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что в моих образцах крови или мочи никогда не было обнаружено запрещённых веществ, за исключением одного положительного теста на роксадустат от 29 августа, который присутствовал на чрезвычайно низком уровне и который, учитывая мой отрицательный тест тремя днями ранее, мог быть вызван только случайным воздействием роксадустата», – написала Халеп в соцсетях.
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