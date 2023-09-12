Тренер Халеп: не могу поверить в решение об отстранении Симоны

53-летний французский наставник Симоны Халеп Патрик Муратоглу потрясён новостью об отстранении своей подопечной в связи с нарушением антидопинговых правил.

Патрик Муратоглу назвал себя «крайне шокированным» решением ITIA о четырёхлетней дисквалификации Симоны Халеп. Француз является наставником Халеп с весны 2022 года.

«‎Я знаю честность Симоны и не сомневаюсь, что она никогда не принимала никаких запрещённых препаратов. Я просидел вместе с ней все два дня слушаний и не могу поверить, что трибунал принял такое решение на основании тех доказательств и аргументов, которые я услышал. Это было абсолютно несправедливо и неприемлемо по отношению к Симоне. Надеюсь, что Симона одержит победу в CAS, который является единственным трибуналом, не контролируемым ITIA. Надеюсь, что WTA, ATP и PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов. – Прим. «‎Чемпионата»‎) сделают всё возможное, чтобы изменить систему, которая разрушает карьеры невинных людей»‎, – заявил Муратоглу в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Симона Халеп отстранена до октября 2026 года из-за обнаружения роксадустата в допинг-пробах спортсменки.