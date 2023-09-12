Серена Уильямс с мужем поддержали отстранение Халеп в соцсетях

23-кратная обладательница турниров «‎Большого шлема»‎, американская теннисистка Серена Уильямс со своим мужем Алексисом Оганяном отреагировала на отстранение Симоны Халеп из-за обнаружения запрещённых веществ в её допинг-пробах.

Сначала Оганян в своих соцсетях опубликовал фото с матча Уильямс с Шараповой на US Open – 2019, где он стоит на трибуне в футболке с логотипом D.A.R.E. – программы, направленной на предотвращение употребления запрещённых веществ.

«‎И правда до сих пор в тренде»‎, – отреагировала Серена в комментариях к посту мужа.

«8 – более подходящее число», – написала уже сама Уильямс.

Скорее всего, Серена Уильямс имела в виду количество выигранных турниров Уимблдона. У американки их семь, а выиграть восьмой не позволила Халеп, выиграв финальную встречу в 2019 году.

После этого Уильямс лайкнула пост бывшей американской теннисистки Николь Гиббс, которая разочаровалась в половине кумиров, которые жульничают, и предположила, что много таких людей остаются незамеченными.