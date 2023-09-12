Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс с мужем поддержали отстранение Халеп в соцсетях

Серена Уильямс с мужем поддержали отстранение Халеп в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная обладательница турниров «‎Большого шлема»‎, американская теннисистка Серена Уильямс со своим мужем Алексисом Оганяном отреагировала на отстранение Симоны Халеп из-за обнаружения запрещённых веществ в её допинг-пробах.

Сначала Оганян в своих соцсетях опубликовал фото с матча Уильямс с Шараповой на US Open – 2019, где он стоит на трибуне в футболке с логотипом D.A.R.E. – программы, направленной на предотвращение употребления запрещённых веществ.

«‎И правда до сих пор в тренде»‎, – отреагировала Серена в комментариях к посту мужа.

«8 – более подходящее число», – написала уже сама Уильямс.

Скорее всего, Серена Уильямс имела в виду количество выигранных турниров Уимблдона. У американки их семь, а выиграть восьмой не позволила Халеп, выиграв финальную встречу в 2019 году.

После этого Уильямс лайкнула пост бывшей американской теннисистки Николь Гиббс, которая разочаровалась в половине кумиров, которые жульничают, и предположила, что много таких людей остаются незамеченными.

Материалы по теме
Халеп «шокирована и разочарована» решением дисквалифицировать её на четыре года за допинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android