Чесноков: Кудерметова этот сезон проводит очень слабо. Она потеряла уверенность в себе

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о выступлениях 18-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой в нынешнем сезоне.

«Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в её поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе. Если в прошлом году она боролась за попадание на Итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в её команду», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, ранее Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). В первом круге соревнований россиянка проиграла представительнице США Софье Кенин (93-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 4:6.