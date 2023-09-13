Элина Свитолина показала, как отпраздновала 29-й день рождения

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения. Вчера, 12 сентября Свитолиной исполнилось 29 лет.

«Я официально добралась до 29 лет. Душа наполняется смесью эмоций – волнение, ожидания и немного ностальгии. Но самое главное – я готова идти навстречу приключениям и возможностям, которые ждут меня впереди. Спасибо, что приняли участие в моём путешествии и за то, что 29 год стал лучшим», — написала Свитолина в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На Открытом чемпионате США – 2023 Свитолина дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле.