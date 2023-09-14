Чесноков назвал «отвратительной» реакцию Серены Уильямс на дисквалификацию Халеп

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков критически высказался о реакции легендарной американки Серены Уильямс на дисквалификацию двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп. Суд признал её виновной в употреблении допинга.

В социальных сетях Серена намекнула, что на фоне этой истории не досчиталась одного титула на Уимблдоне.

«Часто спортсмены не разбираются в том, что они употребляют, разные препараты и витамины им приносят доктора. Я не знаю, как запрещённое вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг.

Что касается, Серены, мне кажется её поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали. Я считаю, что на её месте было бы правильнее промолчать и не делать каких-то жестов в сторону своей коллеги.

Когда-то многие, в том числе Халеп, наезжали и на Марию Шарапову за то, что она принимала мельдоний. Это тоже было неправильно, тем более что мельдоний реально никакого эффекта на теннисистов не оказывал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.