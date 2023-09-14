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Давидович-Фокина: Джокович единственный в своём роде

Давидович-Фокина: Джокович единственный в своём роде
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25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился мнением о спортивном долголетии серба Новака Джоковича.

«Если говорить о Ноле, я даже не смог бы описать то, что он делает, что сделал и что ещё обязательно сделает. Годы диет, ментальной стабильности, работы над формой — всё это впечатляет. Он номер один в 36 лет. Мы видим, что профессиональная карьера теннисистов растягивается. Новак посвящает много времени своей форме, своему состоянию. Он единственный в своём роде», — приводит слова Давидович-Фокины Relevo.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2023 Джокович победил третью ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом, сербский спортсмен выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на этих соревнованиях.

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