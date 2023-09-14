Экс-тренер Серены Уильямс — о дисквалификации Халеп: в глубине души я верю Симоне

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировала дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил.

«Это тяжело читать. Честно говоря, в глубине души я верю ей и чувствую искренность в её словах. Думаю, что её команде есть за что ответить в этом деле. Спортсмены всегда несут ответственность и сильно полагаются на свою команду на пути к успеху. Думаю, в её команде есть виновные», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. Накануне стало известно, что Халеп дисквалифицировали до 6 октября 2026 года.