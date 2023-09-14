Джокович: лично я не очень скучаю по Надалю и Федереру, но соскучился по их игре

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что скучает по игре испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
«Лично я не очень скучаю по ним, но соскучился по их игре, потому что Надаль и Федерер — легендарные теннисисты», — приводит слова Джоковича Marca.
Напомним, Надаль травмировался во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ выявила у теннисиста растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С тех пор испанец не появлялся на корте. В мае текущего года Надаль заявил, что, вероятно, завершит карьеру в 2024 году.
Федерер завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.
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