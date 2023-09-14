Саккари — об отстранении Халеп: то, как в ITIA разбираются с любой ситуацией, пугает

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари после информации о дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил раскритиковала работу Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Одно могу сказать наверняка: то, как в ITIA разбираются с любой ситуации, с любым спортсменом, просто пугает. Мы дойдём до того, что перестанем принимать даже электролиты. К счастью, я не была в таком положении, и никогда не хочу в нём оказаться. Я осторожна со всем, что связано с добавками. Но я не знаю, что происходит за закрытыми дверями и у кого есть право голоса», — сказала Саккари на пресс-конференции на турнире в Сан-Диего.

Напомним, в конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. Накануне стало известно, что Халеп дисквалифицировали до 6 октября 2026 года.