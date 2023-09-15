Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса

Сегодня, 15 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса. Спортсмен в рамках игр своей национальной команды со сборной Испании встретится с Алехандро Давидович-Фокиной. Матч начнётся около 17:30 по московскому времени.

Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, четыре встречи остались за Новаком Джоковичем. В текущем сезоне спортсмены проводили личные встречи дважды — в третьем круге «Ролан Гаррос» и во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Оба раза сильнее был сербский теннисист.

Отметим, что в первой встрече группового этапа сборная Сербии уверенно обыграла представителей Южной Кореи, а испанцы потерпели поражение в матче с командой Чехии.