Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса
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Сегодня, 15 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса. Спортсмен в рамках игр своей национальной команды со сборной Испании встретится с Алехандро Давидович-Фокиной. Матч начнётся около 17:30 по московскому времени.
Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, четыре встречи остались за Новаком Джоковичем. В текущем сезоне спортсмены проводили личные встречи дважды — в третьем круге «Ролан Гаррос» и во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Оба раза сильнее был сербский теннисист.
Отметим, что в первой встрече группового этапа сборная Сербии уверенно обыграла представителей Южной Кореи, а испанцы потерпели поражение в матче с командой Чехии.
Кубок Дэвиса 2023. Группа C
15 сентября 2023, пятница. 17:45 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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Новак Джокович
Н. Джокович
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