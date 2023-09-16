Калинская вышла в финал турнира в Осаке в паре с Путинцевой

Россиянка Анна Калинская и казахстанка Юлия Путинцева вышли в финал турнира Kinoshita Group Japan Open категории WTA-250 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над вторыми сеяными японками Эри Ходзуми и Макото Ниномией — 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 10:7. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Калинская и Путинцева ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали семь из десяти брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали семь из семи брейк-пойнтов. Всего Калинская и Путинцева выиграли 86 очков в матче, а Ходзуми и Ниномия — 84.

В финале россиянка и казахстанка сыграют с парой Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок (Германия/Украина).