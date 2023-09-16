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Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Сан-Диего

Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Сан-Диего
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В «Барнс Теннис Сентер» в Сан-Диего завершился первый полуфинальный матч турнира категории WTA-500 на харде, в котором четвёртая сеяная чешка Барбора Крейчикова обыграла американку Даниэль Коллинз — 3:6, 7:5, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 21 минуту.

Крейчикова по ходу матча сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Её соперница трижды подала на вылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Всего Крейчикова выиграла 92 очка за игру, а Коллинз — 79.

Чешская теннисистка в третий раз сыграет в финале турнира WTA в одиночном разряде в этом году. В феврале в Дубае Крейчикова обыграла в решающем поединке польку Игу Свёнтек, а в июне уступила в борьбе за трофей в Бирмингеме латвийке Елене Остапенко.

В другом полуфинале в Сан-Диего сыграют американки Софья Кенин и Эмма Наварро.

Сан-Диего (ж). 1/2 финала
16 сентября 2023, суббота. 00:05 МСК
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Даниэль Коллинз
43
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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