Четвертьфиналист Уимблдона — 2019 Гидо Пелья объявил о завершении карьеры

33-летний аргентинский теннисист Гидо Пелья сообщил о завершении карьеры. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде стал выход в четвертьфинал Уимблдона — 2019, а в 2016 году спортсмен выиграл Кубок Дэвиса вместе со сборной Аргентины.

«C огромной смесью чувств и большим облегчением хочу сказать, что решил положить конец карьере профессионального теннисиста. Это было удивительное путешествие, с большим количеством приятных вещей, которые позволили мне пережить моменты, которые не каждый может пережить, и за это я буду бесконечно благодарен.

Я хочу поблагодарить свою семью, которая всегда была со мной, и с самого начала они знали, что моим последним турниром будет Открытый чемпионат США, и поддерживали меня. Я думаю, что смог исполнить почти все мечты, что задумал в теннисе, и теперь пришло время искать их в другом месте», — написал Пелья в своей социальной сети.

На US Open — 2023 Гидо вылетел по итогам первого круга, в трёх сетах уступив представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису (6:7 (5:7), 4:6, 4:6). Лучшим местом в рейтинге ATP для Пельи было 20-е, которое он занимал в августе 2019 года. Единственный титул в карьере аргентинец выиграл на турнире категории ATP-250 в Сан-Пауло (Бразилия) на грунтовом покрытии в 2019 году.