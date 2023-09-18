Соболенко: если бы я на день стала невидимой, хотела бы найти и напугать моих хейтеров

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос подписчика о том, что бы она сделала, если бы на один день стала невидимой.

Я бы хотела найти всех моих хейтеров и напугать их. Возможно, мне понадобилось бы больше времени, чем один день», — написала Соболенко в своей социальной сети.

Ранее Соболенко посетила фэшн-вечеринку Vogue World — 2023 в Лондоне (Великобритания). Это мероприятие проводится в начале Лондонской недели моды.

Напомним, неделей ранее Арина Соболенко стала финалисткой Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она уступила американке Кори Гауфф.

11 сентября Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», польку Игу Свёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира.