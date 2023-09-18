Симона Халеп отреагировала на высказывания Уильямс после отстранения из-за допинга

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала слова Серены Уильямс в соцсетях по поводу отстранения первой из-за допинга на четыре года.

Ранее Серена Уильямс в своих соцсетях отреагировала на отстранение Халеп, намекнув на количество возможных выигранных титулов Уимблдона, если бы румынка не обыграла её в 2019 году. «Восемь — лучшее число», — написала Уильямс после новости о том, что Халеп получила четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Я думаю, что каждый имеет право судить меня, потому что трибунал решил, что здесь я виновата. Кто-то сказал мне сегодня, что это те игроки, которые ненавидят меня за то, что я их обыграла»‎, — заявила Халеп в интервью Front Office Sports.

При этом Халеп подчеркнула, что не принимает решение независимого трибунала и передаст своё дело в CAS.