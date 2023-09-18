Надаль — о гонке с Джоковичем за ТБШ: с 22 титулами невозможно быть разочарованным

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о том, что серб Новак Джокович вырвался вперёд в борьбе за наибольшее количество побед на ТБШ. После победы на US Open – 2023 у Джоковича их стало 24.

«Думаю, что Новак живёт этим более интенсивно. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл их.

Я не расстраиваюсь по простой причине – потому что считаю, что в пределах своих возможностей я сделал всё, чтобы получить ту карьеру, которая у меня есть. С 22 победами на турнирах «Большого шлема» невозможно быть разочарованным», — сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.