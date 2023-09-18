Надаль — о гонке с Джоковичем за ТБШ: с 22 титулами невозможно быть разочарованным
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о том, что серб Новак Джокович вырвался вперёд в борьбе за наибольшее количество побед на ТБШ. После победы на US Open – 2023 у Джоковича их стало 24.
«Думаю, что Новак живёт этим более интенсивно. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл их.
Я не расстраиваюсь по простой причине – потому что считаю, что в пределах своих возможностей я сделал всё, чтобы получить ту карьеру, которая у меня есть. С 22 победами на турнирах «Большого шлема» невозможно быть разочарованным», — сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
22:17
-
21:59
-
21:40
-
21:32
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:06
-
16:57
-
16:47
-
11:55
-
11:50
-
09:52
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
04:35
-
03:31
-
02:42
-
01:41
-
01:01
-
00:46
-
00:29
- 17 сентября 2023
-
23:31
-
23:17
-
22:32
-
19:41
-
17:53
-
15:59
Партнерский контент