Стефанос Циципас признался, как Бадоса повлияла на его жизнь

Шестая ракетка мира в одиночном разряде, грек Стефанос Циципас рассказал, как роман с испанской теннисисткой Паулой Бадосой повлиял на его жизнь, и признался, что присутствие её в жизни «‎очень помогает»‎.

«Её присутствие в моей жизни мне очень помогает. Она изменила мой подход к игре, чего я никогда не ожидал», — сказал Циципас.

Ранее пара заявила о желании вместе прогрессировать и достигать теннисных целей.

«Я хочу совершенствоваться как игрок. Но главное – найти баланс между личной жизнью, построением чего-то с кем-то и продвижением по карьерной лестнице с помощью этого человека», – добавил греческий теннисист.

Напомним, Стефанос Циципас и Паула Бадоса обнародовали свои отношения в июне 2023 года.