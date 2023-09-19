Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас признался, как Бадоса повлияла на его жизнь

Стефанос Циципас признался, как Бадоса повлияла на его жизнь
Комментарии

Шестая ракетка мира в одиночном разряде, грек Стефанос Циципас рассказал, как роман с испанской теннисисткой Паулой Бадосой повлиял на его жизнь, и признался, что присутствие её в жизни «‎очень помогает»‎.

«Её присутствие в моей жизни мне очень помогает. Она изменила мой подход к игре, чего я никогда не ожидал», — сказал Циципас.

Ранее пара заявила о желании вместе прогрессировать и достигать теннисных целей.

«Я хочу совершенствоваться как игрок. Но главное – найти баланс между личной жизнью, построением чего-то с кем-то и продвижением по карьерной лестнице с помощью этого человека», – добавил греческий теннисист.

Напомним, Стефанос Циципас и Паула Бадоса обнародовали свои отношения в июне 2023 года.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android