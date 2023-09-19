Стефанос Циципас признался, как Бадоса повлияла на его жизнь
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Шестая ракетка мира в одиночном разряде, грек Стефанос Циципас рассказал, как роман с испанской теннисисткой Паулой Бадосой повлиял на его жизнь, и признался, что присутствие её в жизни «очень помогает».
«Её присутствие в моей жизни мне очень помогает. Она изменила мой подход к игре, чего я никогда не ожидал», — сказал Циципас.
Ранее пара заявила о желании вместе прогрессировать и достигать теннисных целей.
«Я хочу совершенствоваться как игрок. Но главное – найти баланс между личной жизнью, построением чего-то с кем-то и продвижением по карьерной лестнице с помощью этого человека», – добавил греческий теннисист.
Напомним, Стефанос Циципас и Паула Бадоса обнародовали свои отношения в июне 2023 года.
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