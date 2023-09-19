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Циципас: сотни раз слышал, что мне нужно уволить отца, но я буду оставаться собой

Циципас: сотни раз слышал, что мне нужно уволить отца, но я буду оставаться собой
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Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал мнение о том, что на его карьере негативно сказывается роман с Паулой Бадосой, а также сотрудничество с отцом Апостолосом Циципасом.

«‎Я сотни раз слышал, что мне нужно уволить отца. Но это говорят люди, которые не знают мою повседневную жизнь. Я тренируюсь шесть дней в неделю, больше половины каждого дня в тренажёрном зале, занимаюсь физиотерапией, обсуждаю с командой питание — делаю всё возможное, чтобы перейти на следующий уровень.

Каждый видит мир через призму своих ощущений. Меня много раз неверно понимали, но я ничего не могу с этим сделать. Буду оставаться собой»‎, — сказал Циципас в интервью греческой газете «‎Катимерини»‎.

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