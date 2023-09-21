Дарья Касаткина опубликовала забавные фото из Токио

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13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост о своём пребывании в Токио (Япония).

«Токио в данный момент», — подписала фото 26-летняя россиянка.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Напомним, Касаткина прилетела в Токио, чтобы выступить на турнире категории WTA-500, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Для Дарьи эти соревнования станут первыми после US Open — 2023, где она дошла до 1/8 финала и со счётом 1:6, 3:6 проиграла будущей финалистке, белоруске Арине Соболенко (2).

В Токио россиянка будет посеяна под 14-м номером. Действующей чемпионкой соревнований в Японии является другая россиянка — Людмила Самсонова.

Касаткина — чемпионка шести турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос» — 2022.