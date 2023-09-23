22-летняя китаянка Сиюй Ван завоевала дебютный титул WTA на турнире в Гуанчжоу
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88-я ракетка мира 22-летняя китайская теннисистка Сиюй Ван завоевала дебютный титул на уровне WTA.
Это произошло на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В титульном матче Ван одержала разгромную победу над 27-й ракеткой мира полькой Магдой Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу Ван. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 19 минут. Ван два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Линетт ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
По ходу соревнований в Китае Ван обыграла аргентинку Надию Подороску, россиянку Диану Шнайдер, представительницу Словакии Викторию Грунчакову (LL) и бельгийку Гретье Миннен (7).
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