«В Афинах любить считается почётным делом». Циципас опубликовал эффектные фото Бадосы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях портретные фотографии своей возлюбленной, бывшей второй ракетки мира испанки Паулы Бадосы. Предположительно, он сам сфотографировал Бадосу.
«В Афинах любить и быть любимым считается почётным делом», — подписал фото Циципас.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.
Циципас неудачно выступил на заключительном ТБШ в сезоне, US Open — 2023. В матче второго круга соревнований его соперником был швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира). Циципас потерпел поражение в пяти сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Бадоса же и вовсе снялась с US Open до начала соревнований, так как не успела восстановиться после травмы, по той же причине испанка досрочно завершила сезон.
- 23 сентября 2023
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:42
-
07:13
-
04:53
-
04:34
-
00:52
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:36
-
22:49
-
22:18
-
22:06
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:09
-
19:20
-
18:48
-
18:12
-
17:49
-
17:19
-
16:21
-
15:57
-
14:36
-
13:56