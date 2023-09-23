«В Афинах любить считается почётным делом». Циципас опубликовал эффектные фото Бадосы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях портретные фотографии своей возлюбленной, бывшей второй ракетки мира испанки Паулы Бадосы. Предположительно, он сам сфотографировал Бадосу.

«В Афинах любить и быть любимым считается почётным делом», — подписал фото Циципас.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.

Циципас неудачно выступил на заключительном ТБШ в сезоне, US Open — 2023. В матче второго круга соревнований его соперником был швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира). Циципас потерпел поражение в пяти сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Бадоса же и вовсе снялась с US Open до начала соревнований, так как не успела восстановиться после травмы, по той же причине испанка досрочно завершила сезон.