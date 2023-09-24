Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко обручились
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26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова и 86-й номер рейтинга ATP, россиянин Александр Шевченко в социальных сетях объявили о своей помолвке. Они опубликовали соответствующее фото.
Напомним, пара перестала скрывать свои отношения в марте 2023 года. С тех пор Потапова часто выкладывает романтичные фото с Шевченко — и наоборот. Обоим теннисистам по 22 года, они знакомы с детства.
Потапова — бывшая 21-я ракетка мира, чемпионка двух турниров на уровне WTA. Первый титул она завоевала в 2022 году на турнире WTA-250 в Стамбуле (Турция), второй — в текущем сезоне на турнире той же категории в Линце (Австрия). Шевченко добился прорыва в рейтинге ATP в 2023 году. Его лучший результат на данный момент — 83-я строчка.
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